高龄志工尽己力助东奥顺利进行

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（法新社东京3日电） 日本以人口老化闻名，如今更藉这项特点维持东京奥运运作，赛会中有些志工已高龄90岁，他们依然无惧COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情，尽自身力量助东奥顺利进行。

本届东奥是日本自1964年后首度主办夏季奥运，赛会志工加藤（Takashi Kato）眼中噙满泪水地回忆起童年。他说，母亲在观看1964年东京奥运开幕式时，落下了眼泪，这也是他第一次见到母亲哭泣。

加藤的双亲历经第二次世界大战，战后20年日本主办了奥运，对他母亲而言，1964年东奥的意涵超越了运动本身，也在加藤心中埋下参与本届东奥志工工作的种子。

今年62岁的加藤是退休数学老师，与部份志工相比，他算称得上是「年轻人」。

东京奥运暨帕运组织委员会表示，本届奥运和帕运志工共有约7万1000人，其中1万5000人为60岁（含）以上，更有139名高龄80多岁、3名90多岁的长者，投入志工行列。

法新社报导，这届东奥有如此多老年志工令人震惊，因为以往无酬劳的奥运志工大多是由年轻人担任。

加藤说，他也曾忧心，担任奥运志工是否会让他陷入感染COVID-19的风险，「但我得出的结论是，我应该坚持初衷，我决心做一名志工」。他并表示希望能在2024年巴黎奥运，再次担任志工。

根据官方统计，日本是全世界人口老化最严重的国家，65岁以上长者约占总人口28%。

© 2021 AFP