戛纳电影节：官方宣布入围影片名单

虽然2020年戛纳电影节因新冠疫情无法举行而被取消，但今年这一届有望举办，且入选的影片非常丰富。从7月6日至17日影节举办期间，电影院放映的电影数量应该没有限制，不过影节的组织工作，目前仍存疑问

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戛纳电影节委员会今天上午11点举行了传统的新闻发布会，介绍将在7月举行的第74届电影节的情况。

在影片入选方面，本次评审团将能看多到丰富多彩的影片，许多知名影人的电影都在排队，希望接替2019年的韩国导演奉俊昊的《寄生》，捧走金棕榈。美国著名影人斯派克-李担任本届评审团主席，他是首位担任这一职位的非洲裔美国人。

24部入围角逐金棕榈奖的影片中，法国影片《安妮特》将标志着导演卡拉克斯的重返银幕，他在1991年拍摄了《新桥情人Les Amants du Pont neuf》，最近的一部影片《神圣车行Holy Motors》已经是他近十年前的作品了。这部摇滚音乐剧将为影节拉开帷幕，影片的原声带和剧本是美国传奇乐队Sparks编写，两位明星：玛丽昂-科蒂亚尔和亚当-德赖弗领衔主演。

在另一完全不同的入选类型中，有执导过《本能Basic Instinct》等影片的荷兰名导演保罗-范霍文的新作《圣母Benedetta》，他的作品总有一丝丑闻的味道，他保证不会让任何人对《圣母Benedetta》无动于衷，这是一部关于17世纪的同性恋修女的影片，由维尔吉尼-埃菲拉（Virginie Efira）主演。

至于名导演安德森则有新作《法国派遣军》入围，这部在法国西南部城市安古兰拍摄的影片，去年就已经制作完毕，并且主创团队能够走红毯秀：除了导演的御用演员比尔-莫瑞（Bill Murray），还由女星蒂尔达-斯文顿（Tilda Swinton）等人，法国方面则有明星蕾娅-塞杜和马蒂厄-阿马里克。

此外还有多位曾在历届影节中获奖的知名导演，携新片再征戛纳。

法新社指出，新闻发布会还是个机会，让戛纳影节委员会详细介绍了在平等、多样性和环境方面的项目和承诺，这些都是目前电影行业现在不可避免的主题。其中最重要的是要保证卫生措施，这是明星回归的一个重要前提。目前，法国新冠患病人数维持在低水平，估计能过一个宁静的夏天，但不到最后一刻，与新冠有关的不确定因素，都可能改变这一状况。