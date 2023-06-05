巴黎香榭丽舍大道变身露天大课堂

法国

周日（6月4日），巴黎香榭丽舍大道被改成一间巨型教室，数千人在这里参加了一场大型听写活动。这次文化活动，收到了超过五万份申请，这在世界上是首创，在报名者中，随机抽取了5100名10到92岁的人分三次，参加在竖立了一块 102 平方米的黑板，6600平米可容纳 1779 张课桌的露天大教室里的听写活动，活动由作家拉希德·桑塔基（Rachid Santaki）担任司仪。

2023 年 6 月 4 日，在巴黎著名的香榭丽舍大道上，为打破“世界上最大听写”记录的参与者正在 等待听写开始，香榭丽舍大道变成了一个巨大的露天教室。

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第一段听写选自十九世纪著名作家都德 (Alphonse Daudet) 的短篇集《磨坊书简Lettres de mon moulin》中的一篇《教皇的骡子》中的一段，由无国界图书馆协会的记者兼主席奥古斯丁·特拉佩纳尔 (Augustin Trapenard) 朗读。

另外两篇文章是由作家兼记者凯瑟琳·庞科尔 (Katherine Pancol) 朗读的当代作品，以及橄榄球运动员皮埃尔·拉巴丹 (Pierre Rabadan)朗读的体育类文章。

周日下午 2 点 15 分，巴黎著名的大街上一片寂静。各年龄段的参加者手执圆珠笔、认真地伏案书写。但听写开始几分钟后，10 岁的萨姆森就“放弃了”。他觉得听写好难，因为速度太快了。”

20 分钟后，听写结束，这让 42 岁的阿德里安·布林德 (Adrien Blind) 如释重负，他表示：“通过这次练习，我记起了随着时间流逝而忘记的压力、担心，那些学生时期的感觉”。在旁边，他上小学5年级的儿子很是沮丧，在班上成绩最好之一的他，听写的卷子几乎是空白的，小家伙说：“听写几乎是不可能的！这是为成年人准备的听写”。

一位65岁的退休老者Touria Zerhouni在自我纠错时发出了欢呼。她高兴地说“我只犯了两个错！我还以为会错得更多呢！”。

法国政治人物马克·安托万·贾梅（Marc-Antoine Jamet）表示：香街大听写活动（ La grande dictée des Champs ）是一个测试拼写能力的机会，也是庆祝法语的机会，他说：“听写是人们共同生活的工具。它让人们聚集在一起”。

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