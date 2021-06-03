戛納電影節：官方宣布入圍影片名單

戛納電影節藝術總監Thierry Frémaux和電影節主席Pierre Lescure在2021年6月3日的新聞發布會上。

雖然2020年戛納電影節因新冠疫情無法舉行而被取消，但今年這一屆有望舉辦，且入選的影片非常豐富。從7月6日至17日影節舉辦期間，電影院放映的電影數量應該沒有限制，不過影節的組織工作，目前仍存疑問

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戛納電影節委員會今天上午11點舉行了傳統的新聞發布會，介紹將在7月舉行的第74屆電影節的情況。

在影片入選方面，本次評審團將能看多到豐富多彩的影片，許多知名影人的電影都在排隊，希望接替2019年的韓國導演奉俊昊的《寄生》，捧走金棕櫚。美國著名影人斯派克-李擔任本屆評審團主席，他是首位擔任這一職位的非洲裔美國人。

24部入圍角逐金棕櫚獎的影片中，法國影片《安妮特》將標誌着導演卡拉克斯的重返銀幕，他在1991年拍攝了《新橋情人Les Amants du Pont neuf》，最近的一部影片《神聖車行Holy Motors》已經是他近十年前的作品了。這部搖滾音樂劇將為影節拉開帷幕，影片的原聲帶和劇本是美國傳奇樂隊Sparks編寫，兩位明星：瑪麗昂-科蒂亞爾和亞當-德賴弗領銜主演。

在另一完全不同的入選類型中，有執導過《本能Basic Instinct》等影片的荷蘭名導演保羅-範霍文的新作《聖母Benedetta》，他的作品總有一絲醜聞的味道，他保證不會讓任何人對《聖母Benedetta》無動於衷，這是一部關於17世紀的同性戀修女的影片，由維爾吉尼-埃菲拉（Virginie Efira）主演。

至於名導演安德森則有新作《法國派遣軍》入圍，這部在法國西南部城市安古蘭拍攝的影片，去年就已經製作完畢，並且主創團隊能夠走紅毯秀：除了導演的禦用演員比爾-莫瑞（Bill Murray），還由女星蒂爾達-斯文頓（Tilda Swinton）等人，法國方面則有明星蕾婭-塞杜和馬蒂厄-阿馬里克。

此外還有多位曾在歷屆影節中獲獎的知名導演，攜新片再征戛納。

法新社指出，新聞發布會還是個機會，讓戛納影節委員會詳細介紹了在平等、多樣性和環境方面的項目和承諾，這些都是目前電影行業現在不可避免的主題。其中最重要的是要保證衛生措施，這是明星回歸的一個重要前提。目前，法國新冠患病人數維持在低水平，估計能過一個寧靜的夏天，但不到最後一刻，與新冠有關的不確定因素，都可能改變這一狀況。