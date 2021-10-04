魏金斯改变心意 勇士总教练：已打疫苗

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（法新社旧金山3日电） 先前不愿接种COVID-19疫苗的美国职篮NBA金州勇士前锋魏金斯（Andrew Wiggins），如今改变心意打了疫苗，因此本季将能在主场出赛。

魏金斯过去曾表示不想接种COVID-19（2019冠状病毒疾病），但由于勇士主场加州旧金山的公共卫生单位之前宣布，任何12岁以上民众必须完整接种疫苗才能参加旧金山各项室内活动，这使得魏金斯能否顺利上场打球受到质疑。

柯尔（Steve Kerr）在勇士练球后说：「魏金斯已经打了疫苗，他今天刚告诉我。他对我们对外承认此事没有意见，而这件事也就到此为止，我不会再回答其他相关问题。」

魏金斯如果因为不遵守地方强制接种COVID-19疫苗规定而无法出赛，就无法领到缺阵当天的薪水。魏金斯上周被记者问到此事时表示，既然可能领不到薪水的人是他，怎么处理此事就是自己要面对的问题，与记者无关。

26岁的魏金斯曾以宗教理由申请疫苗接种豁免，但遭NBA否决。

纽约也有类似防疫规定，意味着纽约尼克、布鲁克林篮网球员都必须接种疫苗才能在主场出赛。这对篮网球星厄文（Kyrie Irving）来说，恐怕将是个问题。

厄文一直没有对外说明自己是否打了疫苗。除非他已卷袖打了疫苗，否则将无缘在自家主场披挂上阵。

NBA约90%的球员已经施打疫苗，但还是有些人拒打疫苗，或不愿说明他们是否接种过疫苗。

目前无法确定魏金斯是打哪种疫苗，但若他接种的是单剂型的娇生（Johnson & Johnson）疫苗，就可以为勇士出赛，且不会错过任何一次练球，或10月21日勇士在主场对上洛杉矶快艇的的第一场季前热身赛。

柯尔表示，勇士队疫苗覆盖率以达100%，或至少是接近100%，也预料魏金斯将可在明天对上波特兰拓荒者的热身赛上场。

© 2021 AFP