魏金斯爆发豪取26分 勇士夺冠只差一步

（法新社旧金山13日电） 勇士的魏金斯今天大爆发，个人独拿26分，率勇士104比94击退塞尔蒂克，要夺下总冠军只差最后一步。

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美国职篮NBA东、西区冠军波士顿塞尔蒂克、金州勇士，在7战4胜制总冠军赛前4场比赛打完后，以2比2战成平手，双方今天移师勇士主场进行抢「听牌」的第5战。

这场比赛勇士在汤普森（Klay Thompson）飙进三分球后，很快以17比6取得两位数领先，这个三分球是他生涯在总冠军赛第100个三分球，过去只有柯瑞（Stephen Curry）、詹姆斯（LeBron James）能有此成就。勇士靠着24比8的强势开局，在首节27比16领先塞尔蒂克。

次节，塞尔蒂克打出10比5开局，一度将落后追到剩下6分，无奈他们这场比赛前12次在三分线外出手全部落空，让勇士在魏金斯（Andrew Wiggins）的「3分打」得手后，要回两位数的领先。在魏金斯半场砍进16分、柯瑞也获10分的联手带领下，勇士上半场以51比39领先。

两队易篮再战，塞尔蒂克找回长程炮火的准星，在塔特姆（Jayson Tatum）飙进3记三分球的带领下，打出一波三分球5次出手全部命中的攻势，造就19比4的强势开局，反以58比55超前，但勇士波尔（Jordan Poole）砍进压哨的大号三分球，除让他们3节打完、仍以75比74保有领先，也成功带起球队士气。

勇士末节打出10比0开局，以85比74再将领先拉开到两位数，并在魏金斯切入后的一记单臂灌篮后领先达15分。勇士末节猛烈的攻势，让塞尔蒂克无力反扑，最终让勇士以10分之多留下「听牌」的关键1胜。

魏金斯今天拿下26分、13篮板，有「双十」表现，且两项数据都是勇士全队最高，汤普森贡献21分，柯瑞虽仍攻下16分，但三分球9投全部落空，22次出手仅命中7球，手感并不理想，替补的培顿（Gary Payton II）、波尔分别有15分、14分入袋。

塞尔蒂克的塔特姆攻下全场最高27分，并抓下10个篮板，交出「双十」成绩单，史玛特（Marcus Smart）贡献20分，布朗（Jaylen Brown）、威廉斯三世（Robert Williams III）则分获18分、10分。

勇士今天率先「听牌」，最快可于16日（台湾时间17日），在塞尔蒂克主场进行的总冠军赛第6战封王。

© 2022 AFP