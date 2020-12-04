魔戒演员拟募资600万美元 购原着作者故居

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（法新社伦敦4日电） 还记得电影「魔戒」系列的角色哈比人与甘道夫吗？这些剧中人的本尊最近筹组一个集资团体，打算筹措600万美元（约新台币1亿6900万元），以承购魔戒原着作者的牛津故居。

魔戒（The Lord of the Rings）改编自托尔金（J.R.R.Tolkien）的着作，由彼得杰克森（Peter Jackson）执导，曾获颁奥斯卡多个奖项。

片中饰演巫师甘道夫（Gandalf）的伊恩麦克连（Ian McKellen）与饰演哈比人的马丁费里曼（Martin Freeman）都已加入这项「北沼计画」（Project Northmoor）的行动，要把托尔金生前曾居住的宽阔宅邸，改造成纪念这位奇幻小说作家的博物馆。

主导这项行动的英国作家高汀（Julia Golding）发表声明说：「3个月筹措600万美元是一项艰钜的挑战，不过看看佛罗多（Frodo）与山姆（Sam）从瑞文戴尔（Rivendell）到末日火山（Mount Doom）的旅程，同样历时3个月，我们就受到激励，相信我们也能办得到！」

托尔金和家人1930年搬迁至此，并居住了17年，当时他在牛津大学（Oxford University）担任盎格鲁撒克逊（Anglo-Saxon）历史和语言教授。也就在这段期间，他创作了另一部着作「哈比人」（The Hobbit）及魔戒三部曲的大部分篇章。

尽管托尔金享誉全球，至今在英国或其他地方却没有记念他的文学中心，北沼计画目的就是要向目前的所有人买下这栋房子，翻修并打造成博物馆。

根据北沼计画的官网（www.projectnorthmoor.org ），目前募资的进度是6%。（译者：曹宇帆/核稿：张佑之）

© 2020 AFP