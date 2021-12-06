魔法满屋威力依旧 续称霸北美票房

（法新社洛杉矶5日电） 追踪票房数字的北美院线联盟（Exhibitor Relations）今天指出，迪士尼动画音乐奇幻片「魔法满屋」（Encanto）持续雄霸北美票房冠军宝座，周末估计进帐1270万美元。

广告 继续浏览后续

音乐剧「汉密尔顿」编剧林曼努尔米兰达（Lin-Manuel Miranda）参与配乐的「魔法满屋」，讲述哥伦比亚山区一个魔法家族之中，只有女儿米拉贝儿（Mirabel）没有这项天赋，最后却靠她救了大家。

「魔鬼克星」系列片最新章，索尼出品的「魔鬼克星 未来世」（Ghostbusters: Afterlife）3日至5日的票房约1040万美元。

英国大导演雷利史考特（Ridley Scott）最新犯罪剧情片「Gucci：豪门谋杀案」（House of Gucci）以680万美元成绩位居第3。这部片是以成年人当作目标观众，COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情期间许多较年长观众不愿外出情况下，这样的表现称得上强健。

「耶诞节与上帝所拣选的人：信使」（Christmas with the Chosen: The Messengers，暂译）以410万美元收入排第4；迪士尼/漫威超级英雄片「永恒族」（Eternals）有390万美元表现，排第5。

而收入第6至第10名的电影依序为：「恶灵古堡首部曲：拉昆市」（Resident Evil: Welcome to Raccoon City），270万美元；「沙丘」（Dune），180万美元；「大红狗克里弗」（Clifford the Big Red Dog），180万美元；「王者理查」（King Richard），120万美元；「猛毒2：血蜘蛛」（Venom: Let There Be Carnage），100万美元。（译者：蔡佳敏/核稿：陈政一）

© 2021 AFP