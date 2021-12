魔法满屋威力依旧 续称霸北美票房

(法新社洛杉矶5日电) 追踪票房数字的北美院线联盟(Exhibitor Relations)今天指出,迪士尼动画音乐奇幻片「魔法满屋」(Encanto)持续雄霸北美票房冠军宝座,周末估计进帐1270万美元。

音乐剧「汉密尔顿」编剧林曼努尔米兰达(Lin-Manuel Miranda)参与配乐的「魔法满屋」,讲述哥伦比亚山区一个魔法家族之中,只有女儿米拉贝儿(Mirabel)没有这项天赋,最后却靠她救了大家。

「魔鬼克星」系列片最新章,索尼出品的「魔鬼克星 未来世」(Ghostbusters: Afterlife)3日至5日的票房约1040万美元。

英国大导演雷利史考特(Ridley Scott)最新犯罪剧情片「Gucci:豪门谋杀案」(House of Gucci)以680万美元成绩位居第3。这部片是以成年人当作目标观众,COVID-19(2019冠状病毒疾病)疫情期间许多较年长观众不愿外出情况下,这样的表现称得上强健。

「耶诞节与上帝所拣选的人:信使」(Christmas with the Chosen: The Messengers,暂译)以410万美元收入排第4;迪士尼/漫威超级英雄片「永恒族」(Eternals)有390万美元表现,排第5。

而收入第6至第10名的电影依序为:「恶灵古堡首部曲:拉昆市」(Resident Evil: Welcome to Raccoon City),270万美元;「沙丘」(Dune),180万美元;「大红狗克里弗」(Clifford the Big Red Dog),180万美元;「王者理查」(King Richard),120万美元;「猛毒2:血蜘蛛」(Venom: Let There Be Carnage),100万美元。(译者:蔡佳敏/核稿:陈政一)

