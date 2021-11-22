魔鬼克星 未来世 北美票房夺第一

（法新社洛杉矶21日电） 追踪票房数字的北美院线联盟（Exhibitor Relations）今天指出，从家庭娱乐片变古怪超自然片的「魔鬼克星 未来世」（Ghostbusters: Afterlife），3天周末进帐4400万美元，抢下北美票房一哥宝座。

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周末排名第2的是上周冠军、迪士尼/漫威超级英雄片「永恒族」（Eternals），19至21日期间有1080万美元进帐。

排名第3的是上周亚军、自童书改编的「大红狗克里弗」（Clifford the Big Red Dog），票房810万美元。

改编自网坛超级巨星大小威廉丝真人真事，由威尔史密斯（Will Smith）扮演这对姊妹花父亲理查的新片「王者理查」（King Richard），上映的第1个周末虽站上第4名，票房却仅仅570万美元，部分原因可能是在HBO Max同步上线。

排名第5的是上周排名第3的科幻片「沙丘」（Dune），票房310万美元。

而本周收入第6至第10名的电影依序为：「猛毒2：血蜘蛛」（Venom: Let There Be Carnage），280万美元；「007：生死交战」（No Time to Die），270万美元；「法兰西特派周报」（The French Dispatch），97万美元；「贝尔法斯特」（Belfast，暂译），94万美元；「天兵阿荣」（Ron's Gone Wrong），88.8万美元。

© 2021 AFP