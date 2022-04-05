鱿鱼游戏剧迷敲碗第2季 导演：可能得等到2024年底

（法新社法国坎城4日电） 引颈期盼韩国影集「鱿鱼游戏」（Squid Game）续集的粉丝可能要再等等，导演兼编剧黄东赫（Hwang Dong-hyuk）坦言第2季剧本还没写完，他今天表示，可能要到2024年底才会推出。

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黄东赫参与法国坎城电视节（MIPTV）时表示：「我得着手第2季，希望到了2024年底能让粉丝收看。」

他昨天在坎城国际剧集展（Canneseries）坦言，第2季剧本只写了3页。

黄东赫2009年写「鱿鱼游戏」剧本时，原本是想拍成电影，但美国串流影音巨擘Netflix在2016年进军韩国后，成功说服黄东赫拍成电视剧。

黄东赫表示，花了7个月重新编写剧本的过程并不愉快。他笑说：「简直是地狱，或许第2季会是我最后一部影集。」

不过影集大获成功也有不少好处，例如黄东赫有机会见到偶像史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg），这位美国名导向黄东赫透露，自己一口气在3天内把整部剧追完。

黄东赫表示：「他说他想把我的脑偷走。」

黄东赫也在着手拍摄电影KO Club，故事与杀害老人有关，是根据义大利作家艾可（Umberto Eco）的作品改编。黄东赫表示，这部电影会比「鱿鱼游戏」更暴力，还开玩笑说「我在此片上映后恐怕需要避开老人」。

© 2022 AFP