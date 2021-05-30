鲍尔生涯季后赛新高29分 拓荒者系列赛扳平金块

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（法新社波特兰29日电） 鲍尔今天砍下生涯在季后赛最高的29分，助美国职篮NBA波特兰拓荒者以115比95击败丹佛金块，这让双方在季后赛首轮以2比2战成平手。

NBA西区第6种子拓荒者今天在主场迎战第3种子金块，金块在7战4胜制的季后赛首轮打完3场后，以1比2落后金块。

鲍尔（Norman Powell）此役15次出手命中11球，包括三分球4投全进，轰下全场最高29分，创下生涯在季后赛单场得分新高。除了鲍尔之外，麦卡伦（CJ McCollum）也为拓荒者贡献21分，里拉德（Damian Lillard ）有10分、8篮板、10助攻的表现。诺基奇（Jusuf Nurkic）、安东尼（Carmelo Anthony）分别进帐17分、12分。

约基奇（Nikola Jokic）此役得分仍是金块全队最高，但他仅获16分，另抓下9个篮板。坎帕佐（Facundo Campazzo）和替补的莫里斯（Monte Morris）分别获得12分，格林（JaMychal Green）则有11分入袋。

金块今天三分线外44次出手命中13球，命中率2成95，不如拓荒者的3成64，整体投篮命中率仅3成4，也远不及拓荒者的5成，是输球的一大关键。

金块、拓荒者目前在系列赛2比2平手，且两队在自己的主场都获1胜1败，主场优势并不明显，双方在系列赛第5战，将回到金块主场交手。

© 2021 AFP