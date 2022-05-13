鲍尔经国会批准续任Fed主席 降通膨将是主要任务

（法新社华盛顿12日电） 美国中央银行联邦准备理事会（Fed）致力对抗通货膨胀飙升之际，联邦参议院今天批准鲍尔（Jerome Powell）二度担任联准会主席的任期。

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法新社报导，受俄罗斯在乌克兰战事未歇、国际制裁俄罗斯和中国COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情封锁等影响，全球供应链混乱恐恶化的疑虑加深，美国参院在国内通膨创40年高峰之际表决通过，批准鲍尔续掌联准会。

鲍尔在参院表决后声明说：「我很高兴见到参院向前迈进一步，批准我担任联准会主席的人事案，认同我控制通膨的工作诉求。」

美国通膨飙涨和汽油价格创新高，导致总统拜登民意支持度受创，他一再表示处理通膨是联准会的主要任务。

鲍尔已表示，他目前工作重心将放在控制通膨上，但也承认过程可能令人痛苦。

鲍尔今天说，要将目前飙高的通膨压低，将意味着美国民众会经历一些痛苦。

他重申有信心联准会具有工具能让经济降温，但也再度警告「让通膨率降至2%的过程，也会带来一些痛苦」。

鲍尔接受全国公共电台（NPR）「消费市场」节目（Marketplace）访问时表示：「如果我们无法因应通膨高涨，这会是最痛苦的事。」

联准会上周宣布2000年以来最大幅升息，表示未来几个月仍可能有类似升息动作。（译者：徐睿承/核稿：卢映孜）

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