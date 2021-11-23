鲍尔续掌联准会 拜登赞：他是适当人选

（法新社华盛顿22日电） 美国总统拜登今天提名68岁的鲍尔（Jerome Powell）续任联邦准备理事会（Fed）主席职务，表示鲍尔是领导联准会并对抗国内通膨破纪录飙升的「适当人选」。

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这项人事案接下来将送交联邦参议院表决，预料能顺利通过，结束市场数周来对联准会主席人选的臆测。外界近来频频猜测拜登是否会提名共和党籍的鲍尔续任主席，还是会听取民主党左翼人士的意见，提名其他人选取代鲍尔，例如59岁的联准会理事布兰纳德（Lael Brainard）。

拜登最终选择让鲍尔续掌联准会，并擢升布兰纳德担任副主席职务，取代现任副主席克拉里达（Richard Clarida）。两人未来4年将面对COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫后时期货币政策正常化，以及明年可能开始升息等重大挑战。

拜登在白宫一场活动中与鲍尔和布兰纳德同台时表示，在鲍尔协助下，饱受重创的美国经济复苏速度超乎预期，在恢复被疫情摧毁超过2000万个就业机会方面也取得进展。

拜登说：「我相信贾伊（Jay，鲍尔的昵称）是合适人选，他能帮助我们度过难关，完成那些任务，同时解决通货膨胀威胁和其对我们经济和家庭带来的影响。」

鲍尔承诺将动用「我们的工具，来支撑经济与强劲的劳动力市场，并防止更高通膨成为常态」。

鲍尔是由前总统川普指派担任任期4年的联准会主席，2018年走马上任，任期明年2月届满。

现任财长叶伦（Janet Yellen）告诉CNBC频道，她相信鲍尔和布兰纳德将「获得国会和公众广泛支持，可期望他们日后将有更加杰出的表现」。

拜登说，他决定任命共和党籍主席和民主党籍副主席，是因为「两党广泛支持很重要，尤其是当国家陷入现在这般政治分裂的时期」。

随着美国正积极对抗极端天气事件和提升绿色能源使用比例，拜登也呼吁联准会「成为全球央行应对气候相关金融风险的领头羊」。

白宫表示，联准会理事会还有3席空缺待填补，包括一名负责银行监管作业的副主席，拜登将在12月初公布相关提名人选。（译者：刘文瑜/核稿：卢映孜）

© 2021 AFP