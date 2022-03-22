鲍尔：若平抑物价有必要 联准会可扩大升息幅度

（法新社华盛顿21日电） 美国联邦准备理事会（Fed）主席鲍尔今天表示，若比上周调升一码更大幅的升息，是遏止通货膨胀「明显过高」的必要之举，联准会准备好这么做。

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鲍尔（Jerome Powell）对美国全国企业经济协会（National Association for Business Economics）致词时表示：「若我们做出结论，认为在一场或多场政策会议中，更积极将联邦基金利率调升不只25个基点是合适的，我们就会这么做。」

鲍尔指出，在俄罗斯入侵乌克兰前，通膨即已日益严重；如今物价面临新的上涨压力，供应链也更吃紧，影响可能外溢到美国经济。

鲍尔说，「显然有必要加紧脚步」移除疫情期间联准会针对美国经济提供的振兴措施，但若达成目标需要收紧政策，联准会准备好超越「中立」。

联准会上周升息，被视为连串行动的第一枪，多位决策者都表示，有意愿或有必要采取更大动作。

鲍尔说，主要问题在于遏止物价，他反对联准会通膨目标从2%调高至3%的想法。

他说：「通膨太高了，我们有必要的工具，会用来恢复物价稳定。」（译者：郑诗韵/核稿：张正芊）

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