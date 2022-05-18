鲍尔：通膨下降前会持续升息

（法新社华盛顿17日电） 美国联邦准备理事会（Fed）主席鲍尔（Jerome Powell）今天表示，联准会要先看到经济成长放缓与通货膨胀减速的「明确」证据，才会让经济脚步放慢的作为退场。

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美国这个全球最大经济体正面临40年来最快速的通膨，联准会因此出手设法降低物价压力，本月稍早宣布2000年以来最大幅的升息。鲍尔表示，决策者同意讨论6月与7月进行另一波更积极的升息。 鲍尔在「华尔街日报」（The Wall Street Journal）的活动中说，「我们需要的是看到…成长从我们去年看到的非常高水位下降，下降到依旧是正值」，但能让供给跟着上需求。

他说，联准会必须看到「明确且令人信服的证据，证明通膨压力正在减缓，且通膨下降；假如没看到，就得考虑采取更积极的手段」。

他表示，但前景依旧混沌不明，前所未见的挑战同时冲击经济，包括百年一见的疫情、持续的供应链问题、俄乌战争引发的商品、物价影响，以及始料未及的缺工。 鲍尔警告：「我们不知道经济会怎么走，现在许多全球性的事件带来影响，真的非我们所能控制。」 联准会在2020年3月疫情开始大流行时将基准利率下调至零，并向金融系统注入现金以避免严重下行，但随着经济在政府大规模刺激措施协助下复苏，联准会今年开始收手，包括迄今两度升息。 经历2020年第2季的暴跌之后，美国经济成长已经复苏，去年飙升5.7%；尽管今年前3个月GDP（国内生产毛额）出现收缩，但在截至3月的12个月中，消费者物价指数大增8.5%。

他表示，是否放慢升息会根据未来几个月的数据「做出判断」，但降低通膨的使命至关重要，因为价格稳定是「经济的基石」。

这位最近被确认连任美国货币政策掌舵人的联准会主席表示，经济够强劲，可以承受不断上升的信贷成本，但恢复平衡的过程可能会有些许痛苦。

© 2022 AFP