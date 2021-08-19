鸦片交易获利丰厚 阿富汗恐难成无毒国家

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（法新社巴黎19日电） 阿富汗的海洛因产量近年来大增，为塔利班组织提供资金，组织发言人穆贾希德矢言，阿富汗将成为「无毒国家」，但专家表示，他们将难以摆脱此获利丰厚交易。

阿富汗是世界鸦片生产大国，塔利班（Taliban）在掌权后首场记者会中，发言人穆贾希德（Zabihullah Mujahid）承诺，新政府不会将阿富汗变成一个全面毒品国家。

穆贾希德在阿富汗首都喀布尔告诉记者：「我们向我国男女以及国际社会保证，我们将不会生产任何毒品，从现在开始，没人将涉及（海洛因贸易），没人可以参与毒品走私。」

塔利班的反海洛因说辞与尊重人权和媒体自由的类似承诺一样，被分析家视为新塔利班领导人为获得国际支持而致力展现出更温和面貌的一部分。

世界上绝大多数鸦片和海洛因都来自阿富汗，生产和出口集中在塔利班控制区域，塔利班在20年叛乱期间对这些毒品徵收重税。

伦敦大学亚非学院（SOAS University of London）国际毒品交易专家古德汉德（Jonathan Goodhand）说，毒品已成为塔利班的关键资源，他们将很难禁止。

古德汉德说：「他们想塑造自己更温和、更愿意与西方接触的形象，他们意识到毒品是实现目标的一种方式。」

古德汉德表示，但另一方面，任何对毒品的压制都会打击到塔利班政治心脏地带的农民，特别是海曼德省（Helmand）和坎达哈省（Kandahar）。他补充说，「针对毒品采取非常激进的手段势必十分困难」。

穆贾希德在记者会上恳请国际援助，为农民提供罂粟替代作物；罂粟是吗啡和海洛因的主要原料。

这项呼吁可能会引起过去10年来为北约军队、非政府组织和联合国效力的工作人员一阵干笑，他们试图破除阿富汗对罂粟种植的依赖，但一切徒劳无功。

调查指出，塔利班控制地区的农民经常面临来自当地军阀和战士的施压而种植罂粟。

此外，「恐怖的种子：海洛因如何为塔利班和盖达组织提供资金」一书作者皮特斯（Gretchen Peters）认为，鸦片产业为贫困农民带来收入，阿富汗没有鸦片将难以生存。

她解释，塔利班接管阿富汗，将掌控可用于促进毒品走私和洗钱的航空公司、官机机构以及银行，「无庸置疑，他们（塔利班）将会加以利用」。

© 2021 AFP