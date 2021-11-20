鹿特丹反防疫示威变调 荷兰警察鸣枪示警2伤

（法新社鹿特丹19日电） 荷兰民众抗议政府再祭防疫限制措施，今天鹿特丹（Rotterdam）街头示威演成暴动，滋事者纵火焚烧警车并丢掷石块，警方鸣枪示警下，造成至少2人受伤。

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荷兰13日起对餐厅、商店和运动活动等，实施至少3周的冬季防疫措施，成为第一个再祭部分封锁令的西欧国家。

政府也计划对未接种COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗的民众采取限制行动，不准出入一些场所，民众因而走上街头抗议，进而发生暴乱。

在鹿特丹市区一条主要商店街上，夜晚暴动中，警方逮捕了数十人；事件中总共7人受伤，包括警察在内。

鹿特丹市长阿布塔勒（Ahmed Aboutaleb）描述这是一场「醉酒狂欢闹事的暴力」，而在最后警方觉得有必要用枪自卫。

警方声明指出，示威活动从库尔辛格街（Coolsingel）开始，到最后演成暴动，有几个地方被纵火焚烧、燃放鞭炮，警方则开了数枪警告。

警方说，有人因警察鸣枪示警而受伤，但未详说受伤人数；荷兰广播基金会（NOS）则报导有两人因鸣枪受伤。

荷兰媒体报导，有数百名抗议民众高喊要「自由」等口号，之后向警察与消防员丢石头，也纵火焚烧数辆电动摩托车。

法新社记者说，目前情况大致已平静下来，但现场一片凌乱，一部被烧毁的警车还在冒烟，还有数十辆脚踏车被捣毁。（译者：纪锦玲）

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