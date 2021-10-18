麦加大清真寺首度松绑社交距离 信徒聚集祈祷

广告 继续浏览后续

（法新社麦加17日电） 沙乌地阿拉伯伊斯兰圣城麦加的大清真寺围绕天房而建，这一穆斯林必访之地今天松绑防疫规范，工人们拆除了指示民众保持社交距离的地板标记，信徒摩肩接踵祈祷的场面得以再现。

沙乌地新闻社（Saudi Press Agency）报导：「这符合放宽预防措施，并允许朝觐者和游客全面进入大清真寺的决定。」

当地今天早上的照片和影片显示，大清真寺（Grand Mosque）有一排排信徒并肩祈祷，这是自去年COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情以来首见。

虽然取消了社交距离规范，当局表示，访客必须完整接种疫苗，在清真寺内得戴着口罩，天房（Kaaba）则仍不对外开放。

沙乌地阿拉伯8月宣布，将开始允许已打疫苗的外国信徒入境参加副朝觐（Umrah）。副朝觐无特定日期，通常吸引全球数以百万计穆斯林参与。

7月时，仅有大约6万名接种疫苗的民众获允许参加规模大幅缩小的年度朝觐（Hajj）。

COVID-19疫情不仅严重扰乱穆斯林的朝圣之旅，也对沙乌地阿拉伯当局造成影响；朝觐和副朝觐是沙国关键收入来源，每年可带来高达120亿美元的收益。

© 2021 AFP