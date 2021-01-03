麦康奈住家惨遭涂鸦 裴洛西宅邸被泼假血摆猪头

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（法新社华盛顿3日电） 美国媒体报导，美国联邦参议院共和党领袖麦康奈（Mitch McConnell）和联邦众议院民主党籍议长裴洛西（Nancy Pelosi）的住家分别被人蓄意破坏，惨遭涂鸦、泼假血和摆猪头。

相关报导指出，麦康奈位于肯塔基州路易维尔（Louisville）的住家前门和窗户上，被人写下「我的钱在哪」、「密契（麦康奈）杀死穷人」等字句。

根据地方新闻频道WAS11，路易维尔都会警察局表示，事发于当地时间2日清晨5时（台湾时间2日晚间6时）左右。目前还不清楚当时有没有人在家。

麦康奈形容这些涂鸦是「偏激耍脾气的行为」，他说：「破坏他人财产和诉诸恐惧的政治，在我国社会没有立足之地。」

裴洛西位于加州旧金山（San Francisco）的住家外，2日则出现一颗猪头和假血，车库门还被喷上2000美元遭划除的字样，以及「取消租金！」「我们什么都要！」等字句。

美国国家广播公司新闻网（NBC News）报导，旧金山市警察局特别调查小组正在厘清案情。

美国国会去年激烈辩论一项2019冠状病毒疾病（COVID-19）振兴援助案，终于在12月下旬通过众人盼望的9000亿美元疫情纾困方案。

民主党人掌控的众议院28日又通过把个人纾困支票金额从600美元调高至2000美元，但共和党掌控的参议院不顾总统川普（Donald Trump）愤怒要求，尚未同意加码。

© 2021 AFP