麦当劳考虑局部出售AI子企业Dynamic Yield

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（法新社华盛顿27日电） 连锁速食业巨擘麦当劳和2年前买下的消费者数位服务新创企业DynamicYield今天双双证实，麦当劳正考虑将Dynamic Yield局部出售。

麦当劳（McDonald's）原本冀望透过DynamicYield的人工智慧（AI）服务，对消费者提供个人化的数位促销讯息，例如依据一天不同时间、天气和等待时间等资讯来变化。

Dynamic Yield创办人暨执行长阿格蒙（LiadAgmon）对法新社发表声明，证实「华尔街日报」早前报导的消息。他表示，将公司局部出售的话题「从一开始就讨论过，如今感觉上是探索这个可能性的正确时机」。

麦当劳2019年以3亿多美元（约新台币84亿多元）价格买下Dynamic Yield，是麦当劳数年来最大手笔收购案。当时麦当劳高层将这起交易形容为公司数位化策略的重要一步。

麦当劳今天提供给法新社的声明稿表示，他们已将Dynamic Yield的技术运用在全球多个市场，并会继续这么做。此外，麦当劳还将继续测试「新的接触方式」，以加强满足客户不断变化的需求。（译者：张正芊/核稿：林治平）

© 2021 AFP