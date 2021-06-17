黄蜂后卫波尔 获NBA新人王殊荣
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（法新社纽约16日电） 黄蜂后卫拉米罗．波尔技压灰狼的选秀状元爱德华兹、国王的哈利伯顿，获得NBA年度最佳新秀奖殊荣。
19岁的拉米罗．波尔（LaMelo Ball），2019-2020 球季曾到澳洲职篮「国家篮球联赛」（ National Basketball League, NBL）打球，在2020年美国职篮NBA选秀会上，被夏洛特黄蜂以第1轮第3顺位选上。
波尔本季为黄蜂打了51场比赛，平均每场比赛可获15.7分、6.1助攻、5.9篮板、1.59抄截，在助攻、抄截上的成就，在所有新秀中排名第一。
波尔获得84张第1名选票，拿下465分。在100名全球体育记者、作家、播报员的投票中，获得第1名选票可拿5分、第2名选票可得3分、第3名选票可获1分。
明尼苏达灰狼的选秀状元爱德华兹（Anthony Edwards） 获得15张第1名选票，拿下309分；沙加缅度国王的哈利伯顿（Tyrese Haliburton）则获114分。
波尔的菜鸟球季表现出色，他曾在1月黄蜂对上亚特兰大老鹰的比赛拿下大三元，成为NBA史上缔造大三元的最年轻球员。
另一场他表现精彩的比赛，是2月黄蜂对上犹他爵士的比赛，当时他独拿了34分。
© 2021 AFP