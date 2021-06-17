黄蜂后卫波尔 获NBA新人王殊荣

广告 继续浏览后续

（法新社纽约16日电） 黄蜂后卫拉米罗．波尔技压灰狼的选秀状元爱德华兹、国王的哈利伯顿，获得NBA年度最佳新秀奖殊荣。

19岁的拉米罗．波尔（LaMelo Ball），2019-2020 球季曾到澳洲职篮「国家篮球联赛」（ National Basketball League, NBL）打球，在2020年美国职篮NBA选秀会上，被夏洛特黄蜂以第1轮第3顺位选上。

波尔本季为黄蜂打了51场比赛，平均每场比赛可获15.7分、6.1助攻、5.9篮板、1.59抄截，在助攻、抄截上的成就，在所有新秀中排名第一。

波尔获得84张第1名选票，拿下465分。在100名全球体育记者、作家、播报员的投票中，获得第1名选票可拿5分、第2名选票可得3分、第3名选票可获1分。

明尼苏达灰狼的选秀状元爱德华兹（Anthony Edwards） 获得15张第1名选票，拿下309分；沙加缅度国王的哈利伯顿（Tyrese Haliburton）则获114分。

波尔的菜鸟球季表现出色，他曾在1月黄蜂对上亚特兰大老鹰的比赛拿下大三元，成为NBA史上缔造大三元的最年轻球员。

另一场他表现精彩的比赛，是2月黄蜂对上犹他爵士的比赛，当时他独拿了34分。

© 2021 AFP