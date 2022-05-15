（法新社贝鲁特15日电） 黎巴嫩自从陷入一连串危机，政府几乎处于失能边缘以来，今天首度举行大选，专家预料，尽管民怨四起，统治菁英阶级可望仍能赢得选举。

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这次选举因国家陷入经济困境，竞选活动冷清，本次选举合格选民有390万人；投票所将在当地时间上午7时开始投票。

黎巴嫩当局在各地部署军力，以确保选举顺利进行；国际金援机构表示，黎巴嫩必须举行大选，这是取得重要金援的先决条件。

独立派今年有望拿下比2018年一席更多的席次；但国会128席中的大多数，仍可能由目前的执政联盟所掌控。

即将卸任的内阁是由伊朗支持的什叶派真主党（Hezbollah）及两大盟友所主导，这两大盟友分别是议长柏瑞（Nabih Berri）所属的什叶派政党艾玛尔（Amal）及总统奥恩（Michel Aoun）所属的「基督教自由爱国运动」（Christian Free Patriotic Movement）。

世纪基金会（Century Foundation）分析师海勒（Sam Heller）表示：「似乎难以想像黎巴嫩人会把票投给同一群人，但这看来却是最有可能的结果。」

黎巴嫩上次大选过后，贝鲁特港市2020年8月发生史上最大非核爆炸之一，导致国内经济危机雪上加霜。

法新社报导，今天的选举固然可能无法让政坛变天，但一些黎巴嫩人认为，这次投票对2019年10月反对运动所诉求的主张，是项重要的考验。

© 2022 AFP