黎巴嫩国会大选结果 真主党阵营失利

（法新社贝鲁特17日电） 黎巴嫩今天公布的官方选举结果显示，什叶派「真主党」（Hezbollah）及其盟友失去在黎巴嫩国会的多数席次优势，独立候选人则意外取得突破。

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黎巴嫩内政部在投票结束两天后宣布上述完整结果，意味没有单一阵营能控制128席议员组成的国会。观察人士担心这种僵局将开启一段紧绷的政治纷扰时期。

这次国会选举是黎巴嫩历经史上最惨经济危机，以及2020年贝鲁特（Beirut）港口大爆炸后的第一场大选，被视为国际货币基金（IMF）提供纾困的先决条件。

在即将卸任的议员中，大约有70人支持伊朗力挺的真主党及其主要盟友，但现在该阵营人数将少于65人，席次未过半。

未来他们在国会中的最大劲敌，将是由前军事强人季吉（Samir Geagea）领导的基督教政党「黎巴嫩力量」（Lebanese Forces），该党在一波反真主党运动的支持下斩获更多席次。

至于秉持2019年反建制抗议价值观来角逐国会的改革派新面孔，表现则出乎许多人预期。至少13名支持2019年抗议活动的独立候选人赢得席次，其中12人将成为新科议员。

这些无党派议员，连同其他时而支持当年抗议活动要求的未结盟议员，可能会在新一届国会影响重要职位的人事任命。

© 2022 AFP