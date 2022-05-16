黎巴嫩国会大选 执政真主党联盟受挫

（法新社贝鲁特16日电） 饱受危机的黎巴嫩举行国会大选，今天的初步结果显示，由伊朗支持的什叶派真主党（Hezbollah）所属执政联盟遭遇挫折，改革派获得提振。

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这是黎巴嫩深陷经济危机以来首次举行大选，但昨天的投票率低迷。经济危机引发对世袭与贪污统治阶级的民怨。

许多投票所停电，选民被迫用智慧型手机的手电筒照明投票，反映黎巴嫩深陷自1975至1990年内战以来最惨痛经济危机。

正式结果将于今天稍晚公布，揭露国会128席次是否仍将由真主党及两大盟友主导。

真主党被许多西方国家视为「恐怖分子」组织，但在大选中保住所有席次，不过基督教派系盟友、总统奥恩（Michel Aoun）所属的「自由爱国运动」（Free Patriotic Movement）输掉一些席次。

与沙乌地阿拉伯有强烈连结、前军事强人季吉（Samir Geagea）所属的黎巴嫩力量党（Lebanese Forces）赢得多个新席次，可望一跃成为最大的基督教派系政党。

无论最终选举结果如何，观察家预估，下届政府阵容需要数个月协商才会出炉，而在黎巴嫩需要国际货币基金组织（IMF）救助的此刻，这将导致更多的政治瘫痪。

昨天大选投票率仅有41%，较2018年选举下降8个百分点，显示垄断权力30年的传统宗派政党未能动员他们的支持者出来投票。

投票率在逊尼派穆斯林选区尤其低迷，因为前总理哈里里（Saad Hariri）退出大选，并在他的社群发起实质杯葛。

© 2022 AFP