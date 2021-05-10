黎巴嫩外汇局部松绑 央行：有条件开放美元提款

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（法新社贝鲁特9日电） 黎巴嫩2019年秋季以来外汇管制，各银行储户受限使用美元存款或将美元转帐国外，黎国中央银行今天宣布，「有条件」开放储户使用部分的外汇存款。

黎巴嫩深陷自1975-1990年内战以来最严重的经济危机，国内目前有半数以上人口处于贫穷境况。

官方自1997年将黎巴嫩镑汇率钉住1507镑兑1美元，而在黑市上，汇率已经贬值逾85%。

自2019年秋季，黎巴嫩各银行大致上已不让储户使用美元存款或将美元转帐国外，储户不得不转往黑市购买外汇。

美元储户要使用自己的存款，须以3900镑兑1美元汇率换成黎巴嫩镑。

目前黑市交易为1美元兑1万2500黎巴嫩镑。

央行今天宣布，正在（与黎巴嫩贷方）协商一项机制，在新制之下，各银行可开始渐让客户使用自己的存款...以所有种类的货币。」

央行说，计画会「从6月30日开始」延伸实施一段未特定时间，但会在「合法取得的条件下」适用。

有关资金管控草案长久以来一直遭搁置，一名央行消息人士告诉法新社说，上述有条件开放使用外汇，意味国会将会通过资金管控法。（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP