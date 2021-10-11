黎巴嫩燃料短缺 重要储油槽又冒大火

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（法新社黎巴嫩萨拉尼11日电） 黎巴嫩南部的重要燃料储存设施今天发生火警，在国家深陷燃料严重短缺之际引发担忧，所幸根据黎巴嫩官员推文，火势已被控制下来。

黎巴嫩国家通讯社（National News Agency）报导，一座位于萨拉尼（Zahrani）的汽油储存槽爆发大火，现在还不清楚起火原因。

黎巴嫩总理办公室引述能源部长法亚德（Walid Fayad）的说法推文，火势已被控制下来。

这些储存设施位于首都贝鲁特（Beirut）南方约50公里，目前未传出伤亡消息。

法新社摄影记者目击储存槽上方冒出火舌，浓浓黑烟直冲天际。军方封锁出入该设施的道路，包括连接贝鲁特与黎巴嫩南部的重要公路。现场还有消防车努力灌救，避免大火波及邻近储存槽。

附近农地一名工人告诉法新社，爆发火势之前，他曾听见巨响。

萨拉尼燃料储存设施供应黎巴嫩15%的燃油。

这个地中海国家正面临1850年以来全球最严重的其中一场经济危机，且近几个月来，难以替国内电厂进口足够燃油。

黎巴嫩人这几个月每天只能获取1至2小时由国家提供的电力，9日还经历电网停摆事件。

© 2021 AFP