黎智英和苹果日报从业人员 获新闻自由金笔奖

（法新社香港2日电） 世界新闻出版协会将新闻自由金笔奖颁给香港壹传媒集团创办人黎智英及被迫停业的香港「苹果日报」从业人员，表彰他们为了捍卫新闻自由牺牲的精神。

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香港之前最受欢迎的亲民主报纸苹果日报，因为被指控涉嫌违反港区国安法，遭当局冻结资产后，于6月停刊。

苹果日报因为支持外国政府制裁中国，苹果日报创办人黎智英和数名高层人员与编辑，被控勾结外国势力，遭到拘捕。

世界编辑人论坛（World Editors Forum）主席费南德兹（Warren Fernandez）表示，今年的自由金笔奖凸显了香港新闻从业人员面临越来越多限制的「恐惧和挑战」。

创立于1961年的自由金笔奖，每年会颁发给对捍卫和促进新闻自由有杰出贡献者。

费南德兹昨天在线上颁奖典礼表示：「（苹果日报）出版人遭监禁、总编辑和他的高层同事被捕、新闻编辑室遭关闭、报纸也停刊，2021年金笔奖对上述事项予以表彰并反思。」

代表领奖的黎智英儿子黎崇恩（Sebastien Lai）表示，由于苹果日报停刊，加上香港新闻自由持续遭打压，「在黑暗中发光的人将越来越少」。

世界新闻出版协会（World Association of News Publishers）表示，黎智英「勇于批评北京，且高调支持民主运动」。

© 2021 AFP