黑命关天基金会获瑞典人权奖

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（法新社斯德哥尔摩29日电） 非裔人士维权运动「黑命关天」带起国际民权风潮，黑命关天全球网络基金会（Black Lives Matter Global Network Foundation）今天获得瑞典欧洛夫．帕尔梅人权奖。

主办单位瑞典欧洛夫．帕尔梅人权奖（Olof Palme human rights prize）发表声明指出，这个基金会之所以受到表彰，是因提倡「世界各地反对警方暴行与种族暴力的公民不服从和平运动」。

根据声明，2013年在美国成立的黑命关天全球网络基金会，「以独一无二的方式彰显非裔美国人所受到的磨难痛苦与愤怒」。

美国去年发生包括非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭警员单膝压颈致死、在自宅遭警枪杀的泰勒（Breonna Taylor）多起类似事件后，黑命关天的维权运动去年夏天取得国际性的突破发展。

人权奖主办单位表示，光是美国就估计有多达2000 万人参与「黑命关天」运动，在全球也有好几百万人响应。

「这凸显出种族主义和种族暴力不仅仅是美国社会的问题，而是全球性的问题。」

欧洛夫．帕尔梅基金会每年颁发人权奖与10万美元奖金，这个奖是纪念瑞典社会民主党籍的首相欧洛夫．帕尔梅。直言不讳的国际人权倡议者帕尔梅，越战期间多次谴责美国侵略越南，也曾严厉指责苏联入侵阿富汗，于1986年在斯德哥尔摩遇刺身亡。

© 2021 AFP