黑石集团收购案破局 Soho股价一度崩跌40%

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（法新社香港13日电） 美国私募基金公司黑石集团（Blackstone）以约30亿美元（约新台币831亿元）收购中国房地产开发商Soho中国案破局，在香港挂牌交易的Soho中国股价今天闻讯暴跌40%。

Soho中国在北京等大城市拥有优质房地产，黑石集团视这起收购案为扩展中国事业版图的机会。

此交易案仍有待中国反托拉斯当局点头通过，但却在10日宣告破局。公司主管表示 ，「各方一致认为无法在最后截止日当天或之前满足先决条件，各方也一致同意不会推迟最后截止日」。

在香港证交所的公告文件中显示，双方目前「同意不应该提出收购案」。

Soho中国股价一度狂泻40%，终场跌幅收敛为34.29%，股价仅剩2.30港元。

黑石集团6月提出以每股5港元收购Soho中国，这个价格比当时的收盘价溢价超过30%，以此计算，Soho中国市值为260亿港元（33亿美元）。

这起收购案告吹的时间点，就在北京当局加强广泛打压独占行为和交易之际，在房地产和科技等民间产业之间造成恐慌。

近几周来，中国房地产业受到打击，北京当局限制融资的规定，造成房地产业难以融资，导致企业陷入困境，像是恒大集团即爆发无力偿债。（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

© 2021 AFP