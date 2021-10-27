默沙东抗疫口服药授权生产学名药 可望造福中低收入国家

（法新社华盛顿27日电） 美国药厂默沙东集团今天表示，已与联合国支持的药品专利联盟签署授权协议，将允许更多公司制造学名药版本莫纳皮拉韦，可望协助受疫情肆虐穷国取得COVID-19抗病毒口服药物。

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默沙东（Merck）表示，105个中低收入国家将适用此免权利金授权。药品专利联盟（Medicines Patent Pool, MPP）所遴选的药厂，将得以生产学名药版本默沙东实验性抗病毒口服药莫纳皮拉韦（molnupiravir）。

美国监管当局正在考虑批准莫纳皮拉韦的紧急使用授权，此药物的临床试验结果显示，若在染疫初期投药，能将患者的重症和死亡风险减半。

欧盟药品管理局（European Medicines Agency）已经开始审查这种由默沙东和Ridgeback Biotherapeutics所研发的治疗COVID-19（2019冠状病毒疾病）口服药物。

默沙东和药品专利联盟在联合声明中表示：「这是第一个透明、公卫驱动的COVID-19医疗技术自愿性授权。」

声明指出:「（其他制药）公司将能向药品专利联盟申请转授权，只要世界卫生组织（WHO）将疫情定调为『国际关注公共卫生紧急事件』（PHEIC），此一包含技术移转的授权，将维持免权利金。」

默沙东今年稍早已与8家印度学名药制造厂签署双边授权协议，如今这项与药品专利联盟签署的协议，将能扩大生产基础。

药品专利联盟近日表示，已有24家公司对制造莫纳皮拉韦表达兴趣。

Ridgeback Biotherapeutics药厂执行长霍尔曼（Wendy Holman）说：「我们很高兴与药品专利联盟合作，以确保在获得监管授权后，可以快速开发、配送品质获保证的学名药版本莫纳皮拉韦。」

她表示：「在应对全球卫生挑战上，比起任何组织单打独斗，伙伴关系和合作能做得多。」

© 2021 AFP