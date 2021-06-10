默沙东药厂Covid口服药试验中 获美政府300亿合约

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（法新社华盛顿9日电） 美国政府今天宣布和默沙东药厂签约，一旦默沙东研发的2019冠状病毒疾病（COVID-19）实验性口服治疗药物取得FDA紧急使用授权，华府将斥资12亿美元（约新台币332亿元）购买170万份治疗药物。

这款名为molnupiravir的抗病毒药物，目前在全球展开涵盖1850人的第3阶段临床试验，试验结果预计会在今年秋天以前出炉。

美国卫生及公共服务部（Department of Health and Human Services)说：「这项协议是拜登政府发展新的COVID-19治疗、以及回应公众健康需求的政府整体计画其中一部分。」

唯有molnupiravir取得美国食品暨药物管理局（FDA）紧急使用授权或正式批准，美国政府才会完成交易。

默沙东（Merck）希望在2021年底前，生产出超过1000万份治疗药物。这款药物的疗程为5天。

默沙东与美国伙伴药商Ridgeback Biotherapeutics研发的口服抗Covid-19药物Molnupiravir，是目前正在试验的数款新药之一。

专家表示，这些药物是有需求的，因为并非所有人都对疫苗反应良好；而疫苗问题仍是世界上许多国家的主要困扰。（译者：陈怡君/核稿：陈政一）

© 2021 AFP