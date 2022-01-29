默沙东：旗下口服药对Omicron有效

（法新社华盛顿28日电） 美国默沙东集团（Merck & Co.）今天引述6个国家个别实验室研究结果指出，公司所产的COVID-19口服药「莫纳皮拉韦」（molnupiravir）对Omicron变异株有效。

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法新社报导，这波最新体外研究是比利时、德国、捷克、波兰、荷兰及美国6国研究人员，依据细胞内分析试验法（cell-based assay）个别进行试验。

默沙东研究实验室总裁李狄恩（Dean Y Li，音译）在声明中指出，结果显示「莫纳皮拉韦具有持续性对抗Omicron病毒活性」。

他说，「对于一些具高风险可能演变成重症的轻度到中度COVID-19（2019冠状病毒疾病）成人病患来说」，这些研究结果「令人对莫纳皮拉韦有望作为重要治疗选项的信心提升」。

默沙东表示，目前尚未就莫纳皮拉韦对抗Omicron的效果进行临床试验评估。

这款在市场上有时名为Lagevrio的口服药，已获10多个国家授权使用，包括美国、英国与日本；每份疗程总共40颗胶囊，每天8颗在5天内服用完毕。

根据默沙东资料，华府已支付22亿美元采购310万份，其中200万份已经交货。

默沙东于2021年总计生产1000万份，并计划今年内增产2000万份。（译者：纪锦玲）

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