默沙东COVID口服药 欧盟传近日开始审查

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（法新社海牙5日电） 欧洲联盟一位高阶官员今天表示，欧盟药品管理局（EMA）可能会于接下来几天开始滚动审查美国默沙东集团（Merck）生产的COVID-19（2019冠状病毒疾病）口服药。

欧盟药品管理局疫苗策略部门负责人卡瓦列里（Marco Cavaleri）告诉记者：「我能说的是，我们确实会考虑是否在接下来的几天里，开始对这款药物展开滚动审查。」

在滚动审查下，欧盟药品管理局可以在安全性和有效性数据公布时立即进行审查，而不是等到药厂提交正式申请之后才开始，如此一来可加快药物批准程序。药物批准过程可能得耗上好几个月。

默沙东实验中的口服抗病毒药被誉为对抗COVID-19的一大突破。不同于疫苗的预防感染，截至目前，COVID-19的治疗方法都是以静脉注射的方式进行。

默沙东上周表示，其实验药物molnupiravir已证实可降低50%住院风险，距离以口服药治疗COVID-19的梦想更近了。

默沙东1日表示，计划向美国食品暨药物管理局（FDA）和全球其他监管机构提交molnupiravir的申请。（译者：陈怡君）

© 2021 AFP