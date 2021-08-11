黛妃查尔斯婚礼蛋糕 1850英镑拍出

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（法新社伦敦11日电） 英国王储查尔斯王子1981年与黛安娜结婚时的一块婚礼蛋糕，今天在英国以1850英镑（新台币约7万1400元）拍卖售出，但拍卖商警告最好别吃。

这块40年历史、上头装饰着英国王室徽章的白色扁桃仁糖霜蛋糕，开价300至500英镑，最终以超过3倍的价格拍出。

多米尼克温特拍卖商（Dominic WinterAuctioneers）的王室纪念品专家暨拍卖人奥贝利（Chris Albury）表示：「我们很惊讶这么多人想竞标这块大又独特的王室糖霜蛋糕。」

奥贝利在电子邮件中还说：「有很多竞标者前来打听，他们多半来自英国、美国和中东几个国家。」

奥贝利表示，得标者来自英格兰北部的里兹（Leeds）。

这块蛋糕最初是送给一位名叫史密斯（MoyraSmith）的女性。她曾在伦敦中心的克莱伦斯宫（Clarence House）替女王伊丽莎白二世（QueenElizabeth II）的母亲工作。

史密斯辞世后，她的家人在2008年透过多米尼克温特拍卖商，以1000英镑价格把蛋糕卖给一名私人收藏家。现在这名收藏家并未亏钱。

拍卖商表示：「这块蛋糕看起来跟原本售出时的状态一样良好，但我们建议不要食用。」

© 2021 AFP