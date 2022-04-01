黛妃玛丹娜摄影师过世 曾遭#MeToo控性行为不端

（法新社巴黎1日电） 法国摄影师迪马克利亚（Patrick Demarchelier）家属今天宣布，迪马克利亚已过世，享寿78岁。他曾为黛安娜王妃和玛丹娜等名人拍过代表性照片，后来被控性行为不端。

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他的Instagram官方帐户贴文表示：「我们非常悲痛地宣布，迪马克利亚在2022年3月31日去世。」贴文并附有3张照片。

家属声明中没有提及死因与其他细节。

迪马克利亚是黛安娜王妃最喜欢的摄影师之一，他为这位已故王室成员拍摄了一些最具代表性的照片，其中一张是黛妃笑容满面地抱着膝盖、身穿白色露肩礼服并戴着头冠，另一张她则穿着黑色高领毛衣。

在他拍过的其他着名照片中，有张玛丹娜戴着一顶歪斜的黑色帽子，嘴巴叼着香菸。

他也拍摄过无数超级名模，包括辛蒂克劳馥（Cindy Crawford）、凯特摩丝（Kate Moss）、克莉丝蒂特灵顿（Christy Turlington）、娜欧蜜坎贝尔（Naomi Campbell）和琳达伊凡吉利斯塔（Linda Evangelista），以及安洁莉娜裘莉（Angelina Jolie）、劳勃狄尼洛（Robert De Niro）、安东尼霍普金斯（Anthony Hopkins）和欧普拉（Oprah Winfrey）等名人。

他在摄影界非常有名，以至于他的名字多次出现在梅莉史翠普（Meryl Streep）主演的电影「穿着Prada的恶魔」中，这部电影讽刺时尚界的运作方式。

但他在2018年成为时尚界卷入#MeToo运动的最受瞩目人物之一，当时「波士顿环球报」（The Boston Globe）爆料称，包括一名前助理在内的7名女子指控他性行为不端。（译者：林沂锋/核稿：张佑之）

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