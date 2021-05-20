黛安娜遭设计受访？BBC将公布调查报告

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（法新社伦敦20日电） 英国黛安娜王妃1995年接受英国广播公司（BBC）节目专访，并透露爆炸性内容；但BBC前记者巴席尔当时如何取得这段知名专访机会，则令人质疑。BBC今天将公布内部调查报告。

长久以来，外界对于巴席尔（MartinBashir）当年如何说服黛安娜王妃（Princess Diana）愿在镜头前侃侃而谈有所质疑。黛安娜的胞弟更宣称，巴席尔利用假的文件和银行对帐单达成目的。

BBC旗舰节目「广角镜」（Panorama）1995年11月播出黛安娜专访，吸引创纪录2280万人观看。这段访问让外界一窥黛安娜与英国王储查尔斯（Prince Charles）问题重重的婚姻内幕。

黛安娜在这段访问中，说出自身婚姻里「有三个人」的名句，三人分别是她、查尔斯和查尔斯当时长期情妇卡蜜拉（Camilla Parker-Bowles）。黛安娜也在访问中承认自己对婚姻不忠。

现年58岁的巴席尔当年原本知名度不高，但访问播出后，他在美国电视圈开创高知名度事业，访问过不少大咖明星，包括摇滚巨星麦可杰克森（MichaelJackson）。

巴席尔后来又返回BBC担任宗教内容编辑，直到上周BBC内部调查报告递交给总裁戴维（Tim Davie）前几小时，他以健康问题为由请辞。BBC原本安排播出关于这起争议的报导节目，也宣布延后播出。

英国媒体今天报导，由一名退休资深法官费时6个月完成的BBC调查报告指出，巴席尔利用不正当手段说服黛安娜接受访问，违反编辑规范。不过，BBC先前所做的调查，认定巴席尔并无不当行为。

黛安娜1996年和查尔斯正式离婚，隔年在巴黎一场高速车祸中丧命，得年36岁。查尔斯则在2005年与卡蜜拉结婚。（译者：张正芊/核稿：刘学源）

© 2021 AFP