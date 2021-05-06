鼓励接种防疫 菲总统杜特蒂施打国药疫苗

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（法新社马尼拉6日电） 菲律宾的新型冠状病毒疫情复燃且疫苗施打率未见显着提升，在几周前表示愿放弃接种机会后，菲国总统杜特蒂终于在3日施打第一剂COVID-19疫苗。

菲国官员表示，杜特蒂（Rodrigo Duterte）打的是中国国药集团（Sinopharm）的疫苗，去年疫苗尚未经机关核准时，菲国总统维安人员就秘密先接种国药疫苗。

贴身幕僚在脸书贴出照片，可看到杜特蒂戴着口罩，坐着让卫生部长杜克（Francisco Duque）为他注射疫苗。一名亲信参议员表示，杜特蒂接种不光是保护他自己的健康，也是要鼓励民众施打。

虽然脸书直播在针头刺入杜特蒂左臂前突然中断，但照片显示他的确有接种到。

76岁的杜特蒂先前表达过对中制与俄制疫苗的信心，甚至说他愿挨俄制卫星-5疫苗的「第一针」。但上月杜特蒂却表示愿放弃接种机会，还说像他这种年长者不应列优先对象，占去宝贵的疫苗。

菲国政府资料显示到5月1日前，1.1亿人口的菲国仅160万人接种到第1剂疫苗，打过完整2剂者不到30万人。菲国目前确诊例超过100万，染疫病故17.5万人。

虽然3月底可看出在首都马尼拉与周边省份实施的严格防疫措施奏效，但马尼拉的医院量能仍吃紧，疫苗延迟到货也拖累接种进度；此外菲国民众对疫苗戒心重，近期一份调查显示约6成受访民众不愿接种疫苗防疫。

© 2021 AFP