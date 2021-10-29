�Q里岛弑母箱尸案判刑10年 美国女子提前出狱

（法新社印尼巴东29日电） 一名美国女子在印尼�Q里岛伙同男友杀害母亲，并把尸体塞进行李箱弃尸，2015年遭判刑入狱。她在服完10年刑期的大半后，今天获释出狱。

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路透社报导，今天稍早，因弑母遭判刑的美国女子麦克（Heather Mack）在记者包围下，离开�Q里岛科洛布坎（Kerobokan）监狱，她不发一语。路透社也未能从她的律师取得评论。

麦克的男友雪佛（Tommy Schaefer）因2014年犯下这起骇人听闻案件，引发全球关注。雪佛因预谋杀人被判处18年徒刑，麦克则因帮助谋杀被判处10年徒刑。麦克遭判刑时年仅19岁。

科洛布坎监狱女囚负责人莉莉（Lili）今天表示，麦克获减刑34个月。她说麦克信仰虔诚，并参与狱中的时尚和舞蹈活动。

麦克的律师8月时告诉法新社，麦克一旦获释就会被遣送回美国。

2015年，时年21岁的雪佛在法庭上表示，他之所以杀害麦克的母亲谢拉（Sheila von Wiese-Mack）是出于自卫，谢拉因为反对他们交往而愤怒攻击他。

谢拉的尸体在瑞吉酒店（St. Regis Hotel）被发现，手臂有瘀伤、手指也断了。根据提呈法庭的证据，包括闭路电视影像显示，雪佛和麦克在放下血淋淋行李箱后与计程车司机交谈。

根据芝加哥媒体引述警方报告，麦克和母亲关系不睦，谢拉经常报案指控女儿殴打并咬她。

© 2021 AFP