�Q里岛2002年爆炸案嫌疑人 在美正式被起诉

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（法新社华盛顿21日电） 美国国防部今天表示，美国军事检察官已正式起诉一名印尼籍伊斯兰极端分子和另外两人，他们涉入2002年�Q里岛爆炸案及2003年雅加达攻击案。

这3人当时在泰国被捕，之后各自在位于古巴关达那摩湾（Guantanamo Bay）的美国军事监狱待了超过14 年，检察官在案发后过了近18年才起诉他们。

被起诉的印尼武装分子是伊萨穆丁（Riduan Isamuddin），他更为人所知的假名是韩巴里（Hambali ），他领导印尼圣战组织「回教祈祷团」（Jemaah Islamiyah），据信为盖达组织（Al-Qaeda）在这一地区的最高阶代表。

回教祈祷团在盖达支持下，于2002年10月12日在�Q里岛上的观光夜店投放炸弹，造成202人丧生；又于2003年8月5日攻击雅加达JW万豪酒店，致12人死亡、上百人受伤。

另外被起诉的两人是马来西亚籍的列普（Mohammed Nazir Bin Lep）和安明（Mohammed Farik Bin Amin）。根据关达那摩湾监狱文件，他们接受过盖达组织训练，在回教祈祷团内是韩巴里的左右手。

美国国防部在声明中表示：「起诉理由包括密谋、谋杀、谋杀未遂、蓄意致人重伤、恐怖主义、攻击平民、攻击民用物品、毁坏财产，以及事后从犯，这全都违反了战争法。」

至于检察官为何迟了这么多年，今天才宣布向关达那摩军事法庭提出起诉，原因尚不明。

韩巴里于2016年申请出狱，但被驳回，检察官说，这是因为他「对美国安全仍构成重大威胁」。

检察官宣布起诉上述3人的这天，正好是新任总统拜登上台后的第一个全日。拜登曾任前总统欧巴马的副手，当时两人试图关闭由海军管理的关达那摩湾监狱，但未如愿，他们原本想释放监狱内剩下的囚犯，或送上美国民事法庭受审。

欧巴马的继任者川普则显得不关心这座监狱和其中的囚犯。在这里服刑的人包括盖达组织头号人物、策划美国911攻击事件的穆罕默德（Khalid Sheikh Mohammed）。

© 2021 AFP