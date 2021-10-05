007生死交战英国首映周末票房 入袋2500万英镑

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（法新社伦敦5日电） 最新一部庞德电影「007生死交战」首映周末票房入袋2500万英镑（约新台币9.5亿元），打破007系列电影的纪录。这是丹尼尔克雷格最后一次诠释英国情报员詹姆斯庞德。

「007生死交战」（No Time To Die）9月30日在英国和爱尔兰首映，创下007电影上映至今60年来，国内最佳首映3天票房纪录。

这部电影是英国2020年初疫情爆发以来发行规模最大的一部片，尽管才上映短短4天，就为陷入困境的电影产业带来重生的希望。

环球影业（Universal Pictures）表示，「007生死交战」目前已在德国、西班牙、巴西和日本等54国上映，累计票房金额达1.21亿美元（新台币33.78亿元），成为首部未计入中国票房，就突破1亿美元的好莱坞电影。

「007生死交战」比预定推出时间晚了18个月终于上映，佳评如潮，英国各地影迷周末涌进电影院，一睹为快007的最新冒险。

「泰晤士报」（The Times）影评人马赫（Kevin Maher）5颗星大力推荐，他说：「比好还要更好，令人叹为观止。」

「从电影的第一个开场画面到最后一个镜头，丹尼尔克雷格（Daniel Craig）充满了个人魅力。」

© 2021 AFP