007：生死交战9月28日世界首映会

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（法新社洛杉矶20日电） 已延期3次上映的最新一部007系列电影「007：生死交战」（No Time ToDie）世界首映会9月28日将在伦敦举行，虽然娱乐界人士揣测，这部电影可能会因疫情影响而4度延期上映。

007情报员詹姆士庞德（James Bond）官方推特发文表示，环球影业（Universal Pictures）和米高梅公司（MGM）9月28日将在伦敦举行世界首映会，并于9月30日在英国各电影院开始上映。台湾目前定于10月1日上映，美国则预定10月8日上映。

「007：生死交战」原定2020年4月上映，但因为去年3月爆发COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情，世界各地电影院停业，或限制观众入场人数，导致前后延期上映3次。

这部电影是丹尼尔克雷格（Daniel Craig）饰演7号情报员詹姆士庞德的毕业之作，成为今年秋季众所期待的票房大片。然而，美国等地Delta变异病毒疫情升温，令人担心观众坐在电影院中是否感到安全。

好莱坞片商已将一些电影上架到串流平台，近来上映的「黑寡妇」（Black Widow）和「自杀突击队」（The Suicide Squad）等大片的票房成绩都不理想。

根据美国娱乐周刊「综艺」（Variety），北美地区电影票房较2019年同期萎缩了约50%。

索尼公司（Sony Corp）旗下的索尼影业将「猛毒2：血蜘蛛」（Venom: Let There Be Carnage）上映日期延后将近1个月，定于10月中上映。

© 2021 AFP