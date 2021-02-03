1个月内连3起 阿富汗法官遭埋伏枪杀

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（法新社阿富汗查拉拉巴3日电） 一名阿富汗法官今天在东部城市查拉拉巴（Jalalabad）遭埋伏枪杀，警方表示，这是近1个月内第3名法官遇害。

南加哈省（Nangarhar）警方发言人法立（Farid Khan）表示，法官哈菲佐拉（Hafizullah）在乘电动三轮车上班途中遭袭击。

查拉拉巴公立医院的医生桑格（Gulzada Sangar）表示，哈菲佐拉身上多处中弹。

在哈菲佐拉谋杀案发生之前，1月17日首都喀布尔（Kabul）最高法院两位女法官才被激进分子枪杀。

多位阿富汗重要人物接连遇害，包含法官、神职人员、记者、维权人士和医生，他们通常在光天化日之下受到攻击。

今天稍早，喀布尔有辆车子遭人放置炸弹，造成1名员警死亡，其余3人受伤。

喀布尔昨天也惊传4起类似的爆炸案，其中1名死者是着名的神职人员。

激进组织伊斯兰国（Islamic State）宣称在首都犯下部分这类锁定目标的狙杀事件，但阿富汗当局直指民兵组织塔利班（Taliban）才是罪魁祸首。

虽然塔利班与阿富汗政府持续展开和平谈判，但近几月以来，阿富汗境内的致命暴力事件急遽攀升。

© 2021 AFP