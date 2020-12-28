1周内新增确诊数破百万 美国染疫人数逾1900万

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（法新社华盛顿27日电） 美国在过去不到1周的时间内，新增100万个确诊案例，而据约翰霍普金斯大学的数据显示，全美染疫人数已经冲破1900万人。

位于巴尔的摩市的约翰霍普金斯大学（Johns Hopkins University）表示，截至今晚8时30分（台湾时间28日上午9时30分），美国过去24小时内新增染疫人数达到16万5151人，使得确诊案例累积达到1910万7675例。

在美国的确诊人数跨过1800万后仅6天时间，染疫总人数就达到1900万的新里程碑。

此外，全美有33万3069人因染疫丧命，这让美国不论确诊案例或染疫病故人数，都在全球排名第1。

最近几个月，美国2019冠状病毒疾病（COVID-19）的病例数以惊人的速率激增。法新社根据约翰霍普金斯大学资料做出的统计，美国这个全球最大经济体，自11 月初以来，每周至少有100万个新增病例。

26日，约翰霍普金斯大学统计，每1000名美国人中，就有1人因染疫丧命。

有超过100万的美国人施打了第1剂的疫苗，这是美国史上最大规模接种计画中的一大里程碑，但官方坦承，实施的进度较原订计画落后。

美国政府首席传染病专家佛奇（Anthony Fauci）今天稍早警告，疫情最坏的情况可能还没出现，民众在假期旅行将让疫情蔓延，让该国走到一个「关键时刻」。

© 2020 AFP