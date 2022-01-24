1月欧元区PMI降至11个月低点 Omicron冲击复苏

（法新社布鲁塞尔24日电） 马基特公司（IHS Markit）今天公布，1月欧元区采购经理人指数（PMI）降至11个月来最低点，反映新的COVID-19防疫限令冲击消费支出，导致欧元区经济成长速度剧减。

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受到密切关注的马基特月度调查结果显示，欧元区PMI由去年12月的53.3点再降至1月的52.4点，相较于去年8月高达59点。50点以上代表仍在成长。

马基特表示，欧元区经济成长减速，完全是服务业造成；反观制造业受惠于供应链问题趋缓，活动大增。

马基特指出，传染力高的COVID-19（2019冠状病毒疾病）Omicron变异株引发欧洲确诊数飙新高，导致必须与消费者面对面的服务业因员工无法来上班或持续实施社交距离措施，而活动中断。这也使得欧元区经济复苏面临新的阻碍。

马基特首席经济学家威廉森（Chris Williamson）说，观光、旅行和休闲产业「受打击尤其严重」，但经济其他部分所受冲击「相对轻微」，因此Omicron总体影响「目前为止看来比前几波（疫情）更不严重」。

不过，不同国家的情况各有差异。马基特举例，欧元区最大经济体德国1月活动成长反弹，拜工业生产跃增及服务业恢复扩张之赐。

另一方面，法国经济活动成长却降至去年4月以来新低，其中工业活动规模几乎原地踏步，受Omicron打击的服务业表现也减弱许多。（译者：张正芊）

© 2022 AFP