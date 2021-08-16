10年86反对派被失踪 人权组织吁UN查孟加拉当局

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（法新社达卡16日电） 人权组织「人权观察」（HRW）今天呼吁联合国调查多起孟加拉反对派活跃人士疑似「被失踪」案件，并要求联合国制裁须负责的官员。

「人权观察」报告公布86名过去10年间失踪的政治活跃人士、商界人士，以及反对党「孟加拉民族主义党」（Bangladesh Nationalist Party）的学生党员。

报告说，「被失踪」已成总理哈希纳（Sheikh Hasina）2009年执政以来的「招牌特色」，这是他箝制言论自由与批评的工具。

「人权观察」南亚专家甘古利（Meenakshi Ganguly）告诉法新社：「我们希望联合国等国际专家展开独立调查，因为孟加拉当局想别过头去，甚至是让这种虐待情事不受惩罚。」

「人权观察」呼吁，针对被控执行「被失踪」案件的孟加拉警方「迅速行动营」（Rapid Action Battalion）成员实施「制裁」。

孟加拉政府与「迅速行动营」都未对上述指控发表评论。「迅速行动营队」是一支负责打击犯罪及反恐的精锐部队，过去也曾被控执行法外处决等侵犯人权情事。

其他人权组织先前表示，过去10年间有600人被捕，重获自由者则因太害怕不敢把事情说出来。

「人权观察」列举的案例之一，是「孟加拉民族主义党」低阶活跃人士霍森（Mohammad Parvez Hossain）2013年12月疑似与3名友人遭到绑架的失踪案。霍森的妻子说：「他们出门帮党内同志的儿子买生日花束，后来就没有回来。」

数周后，哈希纳压倒性赢得大选。

霍森的妻子表示，警方多次拒绝讨论丈夫的案子，她靠娘家资助儿女，女儿现年10岁，儿子则已8岁，「如果政府说我的丈夫躲起来了，那他们为什么不找他？他没犯什么罪，没杀人、没偷没抢也没贪污，为什么他会被杀？」（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

© 2021 AFP