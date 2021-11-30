10年91亿大约 明星游击手席格加盟游骑兵

（法新社阿灵顿29日电） 美国媒体指出，前美国职棒大联盟MLB洛杉矶道奇游击手席格（Corey Seager）将签下10年3.25亿美元（约新台币91.11亿元）合约，加盟德州游骑兵。

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游骑兵今年在补强上动作频频，他们在签下席格前，已先以7年1.75亿美元（约新台币49.06亿元）签下前多伦多蓝鸟二垒手希米恩（Marcus Semien），另以4年5600万美元（约新台币15.69亿元）签下前科罗拉多洛矶右投葛瑞（Jon Gray）。3名球员都需要先通过体检，合约才会生效。

据体育电视频道ESPN的报导，游骑兵今年光是签下席格、希米恩、葛瑞，就花了5.56亿美元（约新台币155.87亿元），超过他们过去4季4.1亿美元（约新台币114.94亿元）的薪资总和。

过去5年，游骑兵的胜率仅4成31，这让他们今年大肆补强，期盼提升球队战绩。

27岁的席格2012年选秀会被洛杉矶道奇在首轮选上，在国家联盟的道奇待了7个球季后，如今将转到美国联盟的游骑兵。席格在道奇期间曾获年度最佳新人奖，帮助道奇在2020年拿下世界大赛冠军，自己也获选为世界大赛最有价值球员（MVP）殊荣，并曾两度获选参加明星赛。

他生涯的打击三围是.297/.367/.504，共挥出104支全垒打，为球队跑回394分。

© 2021 AFP