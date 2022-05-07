109例不明儿童肝炎酿5死 美CDC展开调查

（法新社华盛顿6日电） 美国疾病管制暨预防中心（U.S. Centers for Disease Control and Prevention，CDC）今天表示，正在调查国内的109起不明儿童肝炎病例，其中包括5件死亡病例。

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近期在全球各地共有数百例无法解释原因的同类案例，印尼本周也通报3例死亡。

英国6日宣布，国内病例已增至163例，其中多数患者年龄都在5岁以下，目前无人病故。

美国CDC传染疾病部门副主任巴特勒（Jay Butler）表示：「这里和全球的调查人员都在努力确定病因。」

卫生当局认为，这些病例可能与一种称为腺病毒（adenovirus）的病毒有关，惟上述理论仍待证实。

巴特勒说：「我们还不知道是腺病毒本身导致这些病例，或是患者对这种特殊的腺病毒株产生了免疫反应。」

各国卫生单位也在就患者生活的「环境因素」进行研究。

在美国，高达90%的病例必须住院治疗，14%病例需进行肝移植。病患年龄的中位数为2岁，多数现已完全康复。

CDC于4月下旬发布警报，通知医师和公共卫生当局密切关注类似病例，并开始检查可追溯至2021年10月1日的纪录。

巴特勒说，CDC认为这些病例与COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗无关，因为「绝大多数」病例年纪太小，根本不符合接种资格。

黄疸和呕吐是罹患这种不明肝炎儿童最常见的症状。

CDC建议针对这种不明肝炎采取预防措施，包括洗手、避开生病的人、咳嗽和打喷嚏时��住口鼻，以及避免触摸眼睛、鼻子或嘴巴。

© 2022 AFP