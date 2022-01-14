11月表现强劲 英国GDP首度超越疫情前水准

（法新社伦敦14日电） 英国官方数据显示，受益于去年11月强劲成长，英国经济已经超越疫情前水准。

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英国国家统计局（ONS）声明指出，「国内生产毛额（GDP）估计在2021年11月成长0.9%，首度超越疫情前水准。」ONS又说，英国GDP较2020年2月扩增0.7%。

英国财政大臣苏纳克（Rishi Sunak）表示，「看到经济规模在（去年）11月回到疫情前水准真的很棒…这是英国人民坚毅和决心的证明。」

英国首相强生（Boris Johnson）目前丑闻缠身，苏纳克被视为可能接班人。苏纳克呼吁民众，赶紧去接种疫苗追加剂，保护经济复苏成果。

他说，「为了保护生活与工作，我们每个人都有重要角色要扮演，我呼吁每个人都尽责，尽快去接种追加剂。」

相较于去年10月仅成长0.2%，英国经济于去年11月表现强劲，但这发生在Omicron变异株疫情升温前。

潘西恩宏观经济谘询公司（Pantheon Macroeconomics）经济学家图姆（Samuel Tombs）表示，「12月的GDP几乎肯定会下降，因为家家户户都因为Omicron变异株而窝在家里。」

英国零售商协会（British Retail Consortium）上周警告，Omicron疫情爆发后的限制措施，会把最近实体店的成长态势「消磨殆尽」。

不过，英国的超市却躲过了严重营业下滑，因为Omicron疫情反而让更多人改成在家庆祝。英国最大零售商特易购（Tesco）在假日期间迎来3.2%销售成长，13日上修年度获利预测。

不过、英国工业总会（CBI）首席经济学家帕勒佳（Alpesh Paleja）表示，英国经济前景因为病假、供应链被打乱，以及家庭生活成本困境而蒙上阴影。

13日的数据显示，年关前后因为COVID-19请病假的员工人数创空前新高。

但卫生官员认为，英国的Omicron感染潮已经越过高峰，分析家指出，只会对经济带来短期冲击，能让英国央行今年持续升息。

英国央行英格兰银行上个月决议，将基准利率由空前低点0.10%调高至0.25%，寻求对抗处于数10年高水准的通货膨胀。这也让英国成为COVID-19疫情爆发后首个升息的全球主要经济体。

© 2022 AFP