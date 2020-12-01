12年来最严重 巴西亚马逊森林砍伐更趋猖獗

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（法新社圣保罗30日电） 根据今天公布的官方数字，过去一年间巴西亚马逊（Brazilian Amazon）森林砍伐面积再度激增，创下12年新高，各方一致谴责总统波索纳洛（Jair Bolsonaro）政府。

巴西国家太空署监督计画「森林砍伐专案」（Prodes）分析卫星影像追踪森林砍伐状况显示，截至今年8月为止的12个月间，巴西亚马逊雨林共有1万1088平方公里林地遭毁。

那面积比牙买加国土还大，更比前一年多了9.5%。去年的森林砍伐也创下10多年新高。

巴西气候观测所（Brazilian Climate Observatory）表示：「正因为这样的森林砍伐，巴西或许是疫情瘫痪全球经济的这一年间，温室气体排放还能增加的大型排放国。」

亚马逊等森林对控制气候变迁至关重要，因为森林可以吸收碳；但一旦树木死去或被焚毁，它们反而会把碳释放回环境中。

波索纳洛对气候变迁抱持怀疑态度，他2019年1月上任以来，森林砍伐和野火益增，政府推动开放保护区供采矿和农业企业所用之外，更删减了环保计画经费。

环保人士表示，那些政策让亚马逊的破坏状况雪上加霜。亚马逊约6成面积在巴西境内。

环保团体「绿色和平」（Greenpeace）发言人马泽蒂（Cristiane Mazzetti）在声明中说：「波索纳洛政府对亚马逊的开发愿景，是在回归过去猖獗的森林砍伐。这想法落伍，绝非因应气候危机应有的作为。」（译者：郑诗韵/核稿：严思祺）

© 2020 AFP