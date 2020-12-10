12月13日谈判期限前 英国要求欧盟让步

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（法新社伦敦10日电） 英国今天表示，与欧洲联盟达成英国正式脱欧后贸易协议的谈判，将不会拖到这个周末之后，除非欧盟在关键领域方面有「大幅更动」。

英国首相强生（Boris Johnson）和欧洲联盟执行委员会（European Commission）主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）昨天在布鲁塞尔召开会议，并设下在12月13日之前做出是否要继续协商的决定。

英国外交大臣拉布（Dominic Raab）被问到是否会延长协商时，他告诉英国广播公司（BBC）电视台：「我无法排除这个可能性，但我认为我们现在正在快速接近某一点，那就是我们需要最终结果。」

「我认为这不太可能发生，但我无法断然排除这个可能性，当然这要看从现在到未来这段时间的进展而定。」

英国今年1月退出欧盟，过渡期即将在2020年12月31日结束，在此同时双方持续进行新贸易关系的谈判。

曾在前首相梅伊（Theresa May）政府时期担任脱欧大臣的拉布表示，欧盟方面一直都不够务实和灵活。

他还说：「我们谈的是渔业和公平竞争环境的承诺，欧盟企图要我们接受他们的规范。我认为我们必须看到大幅的更动。」

他之后告诉英国广播公司电台，12月13日截止日期是做最后决定的时刻。他也说：「欧盟必须针对那两点进行大幅更动，因为这是原则问题。」

范德赖恩今天发表备案计画，保护空中和陆地交通与渔业权，以防没有达成贸易协议。

她说：「谈判仍在进行中。然而，由于过渡期很快就要结束，无法保证是否和何时能达成协议，并能准时生效。」

「我们的责任是为所有可能性做准备，包括2021年1月1日尚未与英国达成协议这个可能性。这就是我们今天提出这些措施的理由。」

好几个欧盟成员国，尤其是法国，不断要求欧盟执委会和欧盟首席谈判代表巴尼耶（Michel Barnier）采取更强硬态度，并发表应急计画展现他们已为「无协议」做好准备。

欧盟执委会形容这项计画是「一套针对性应急措施，确保欧盟和英国之间基本的空中和陆地交通互惠连结，以及允许欧盟和英国船只往来彼此水域互惠捕鱼的可能性」。

© 2020 AFP